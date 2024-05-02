Mersin'de uyuşturucu ticari iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Şüphelilerin ikametleri ve ormanlık alandaki bir çadırda yapılan aramalarda, 610 gram esrar, 105 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 cep telefonu, 7 bıçak, 3 silah ve av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişinin kimliği tespit edildi.

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