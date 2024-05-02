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        Mersin'de uyuşturucu ticari iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:23 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:23
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        Mersin'de uyuşturucu ticari iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişinin kimliği tespit edildi.

        Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

        Şüphelilerin ikametleri ve ormanlık alandaki bir çadırda yapılan aramalarda, 610 gram esrar, 105 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 cep telefonu, 7 bıçak, 3 silah ve av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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