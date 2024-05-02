Mersin'de ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücü gözaltına alındı

Kazada sürücü ve çarptığı 2 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Sedef müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

A.D'nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil, dün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtaş Mahallesi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkmış, kaldırımdaki Sultan Sedef (33) ve Suriye uyruklu Mahmut Alhacim'e (33) ile ağaçlara çarpan araç devrilmişti.

Mersin'de kaldırıma çıkması sonucu 1 kişinin ölümüne, kendisi dışında 1 kişinin de yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.