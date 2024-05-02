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        Mersin'de ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücü gözaltına alındı

        Mersin'de kaldırıma çıkması sonucu 1 kişinin ölümüne, kendisi dışında 1 kişinin de yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:37
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        Mersin'de ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücü gözaltına alındı
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        Mersin'de kaldırıma çıkması sonucu 1 kişinin ölümüne, kendisi dışında 1 kişinin de yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak kaldırımdaki 2 yaya ile ağaçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü A.D'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında A.D'yi gözaltına aldı.

        A.D'nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil, dün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtaş Mahallesi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkmış, kaldırımdaki Sultan Sedef (33) ve Suriye uyruklu Mahmut Alhacim'e (33) ile ağaçlara çarpan araç devrilmişti.

        Kazada sürücü ve çarptığı 2 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Sedef müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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