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        Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor

        Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahili, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:56
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        Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor
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        Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahili, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'ne gelen tatilciler, bölgedeki işletmelerde konaklıyor.

        Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye ulaştığı turizm merkezinde, tekne turları ve su sporu organizasyonları düzenleniyor.

        Ziyaretçiler yüzerek ve plajda güneşlenerek tatil yapıyor.

        - "Fiyat açısından makul bir dönem"

        Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, turizm sezonuna iyi başladıklarını söyledi.

        Tatillerinde sakinlik arayanlar için mayıs ve haziranın ideal dönem olduğunu belirten Öztop, "Kızkalesi'nde, her kesimin ekonomik durumuna uygun, yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar tesisler mevcut. Fiyat açısından makul bir dönem. Bu nedenle deniz, kum, güneş ve tatil isteyenleri bölgemize davet ediyoruz." diye konuştu.

        Bölgeye konaklayan Mehmet Uysal da Kızkalesi'ni denizi ve kumu dolayısıyla tercih ettiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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