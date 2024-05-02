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        Çamlıyayla'da 30 litre sahte içki ele geçirildi

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 30 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:38
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        Çamlıyayla'da 30 litre sahte içki ele geçirildi
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 30 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste 30 litre içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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