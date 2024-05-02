Çamlıyayla'da 30 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 30 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 30 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste 30 litre içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.
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