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        Tarsus'ta çöken istinat duvarı park halindeki otomobilde hasara yol açtı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:54
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        Tarsus'ta çöken istinat duvarı park halindeki otomobilde hasara yol açtı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.

        Akgedik Mahallesi'nde sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir evin istinat duvarı çöktü.

        Fikret Öner'e ait 33 ARH 160 plakalı otomobil, yıkıntının altında kalması nedeniyle hasar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla moloz temizlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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