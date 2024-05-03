Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Mersin'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde bulunan çok sayıda materyale el konuldu.

        Şüpheliler jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Şifayı bitkide buldu... İlk kez kayıt altında!
        Şifayı bitkide buldu... İlk kez kayıt altında!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!

        Benzer Haberler

        Mersin'de devrilen minibüsteki 1 polis yaralandı
        Mersin'de devrilen minibüsteki 1 polis yaralandı
        Mersin'de yıldırım düşen evde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de yıldırım düşen evde çıkan yangın söndürüldü
        Silifke'de meslek lisesi öğrencileri Adalet Sarayını ziyaret etti
        Silifke'de meslek lisesi öğrencileri Adalet Sarayını ziyaret etti
        1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kırmızı ışık kazasında sürücü tutuk...
        1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kırmızı ışık kazasında sürücü tutuk...
        Mersin ve Adana'da yardım bahanesiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli y...
        Mersin ve Adana'da yardım bahanesiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli y...
        Tarsus'ta çöken istinat duvarı park halindeki otomobilde hasara yol açtı
        Tarsus'ta çöken istinat duvarı park halindeki otomobilde hasara yol açtı