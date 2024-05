MEÜ'de öğrenciler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik, Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki mescitte kılınan cuma namazının ardından başladı.

Mescidin bulunduğu bahçe önünde toplanan öğrenciler ve diğer katılımcılar "Say Stop", "İsrail Savaş Suçlusudur", "Dünyanın gözü önünde binlerce çocuk öldürüldü" ve "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli?" yazılı dövizler taşıdı.

"Geçtiğimiz hafta ABD'de, New York'taki Kolombiya Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanma pahasına sergileyen eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Say Stop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."