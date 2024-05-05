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        Mersin'de 380 bin makaron ele geçirildi

        Mersin'de kaçak 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:24
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        Mersin'de 380 bin makaron ele geçirildi
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        Mersin'de kaçak 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 380 bin makaron, 350 kilogram tütün ve 10 bin sigara filtresi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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