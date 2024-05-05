Mersin'de 380 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de kaçak 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 380 bin makaron, 350 kilogram tütün ve 10 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.