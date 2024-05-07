Tarsus'ta kursiyerlerin resimleri sergide buluşturuldu

Akyüz, Tarsus Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerlerini tebrik etti.

Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde açılan yıl sonu sergisinde, 50 kursiyerin yağlı boya, kara kalem, sulu boya ve pastel teknikleriyle yaptığı 200 resim yer aldı.

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