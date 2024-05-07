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        Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çocuklarla kutlandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilerin katıldığı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:47 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:47
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        Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çocuklarla kutlandı
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilerin katıldığı etkinlik düzenlendi.

        Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşların bilgilendirilmesi için stant kuruldu.

        Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve öğrenciler katıldı.

        Çocuklarla sohbet eden Pehlivan, kırmızı düdük ve trafik dergisi hediye etti. Pehlivan ve beraberindekiler, durdurulan araç sürücüleri ile yayalara da trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

        Pehlivan, gazetecilere, kentte 800 binden fazla motorlu taşıtın trafikte olduğunu söyledi.

        Trafikte kurallara uyulmasının önemini vurgulayan Pehlivan, "Sürücülerin artan hassasiyetle kurallara uyması gerekiyor. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımızın himayesinde kent genelinde çeşitli kampanyalar yürütüyoruz. Kazasız, kayıpsız yarınlar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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