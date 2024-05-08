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        Mersin'de terör propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Mersin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:46
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        Mersin'de terör propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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        Mersin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 Mayıs'ta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Mersin'in Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 3 Mayıs'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheliyi yakalamış, adreslerde çok sayıda materyal ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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