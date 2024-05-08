Mersin'de terör propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Mersin'in Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 3 Mayıs'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheliyi yakalamış, adreslerde çok sayıda materyal ele geçirilmişti.

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