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        Bakan yardımcıları Karaloğlu ve Serim, Katar Devlet Bakanı Al Khater ile Mersin'de görüştü

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al Khater ile Mersin'de bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:43
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        Bakan yardımcıları Karaloğlu ve Serim, Katar Devlet Bakanı Al Khater ile Mersin'de görüştü
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al Khater ile Mersin'de bir araya geldi.

        Gazze'ye ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"nin, bugün Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanması töreni kapsamında kentte bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim ve Katar Devlet Bakanı Al Khater, Mersin Valiliğini ziyaret etti.

        Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılanan heyet, valilik şeref defterini imzaladı.

        Bakan yardımcıları Karaloğlu ve Serim ile Katar Devlet Bakanı Al Khater, daha sonra basına kapalı istişare toplantısında bir araya geldi.

        Görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetleri ile ortak gündemdeki konular ele alındı.

        Heyete, AFAD Başkanı Okay Memiş de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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