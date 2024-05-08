Mersin'de orman yangınlarına müdahale semineri verildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarına müdahaleye yönelik seminer verildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarına müdahaleye yönelik seminer verildi.
Alperen Ulupınar Kültür Merkezi'nde katılımcılara, orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangınlarda müdahale tekniklerine yönelik bilgi aktarıldı.
Seminere, Gülnar Mut ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri katıldı.
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