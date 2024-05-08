Mersin Silifke'de sürücülere çilek ve lokum ikramıyla bilgilendirme
Mersin'in Silifke ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere bilgilendirme yapılırken çilek ve lokum ikramında bulunuldu.
Mersin'in Silifke ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere bilgilendirme yapılırken çilek ve lokum ikramında bulunuldu.
Polis ve jandarma ekipleri, Atik Mahallesi Malazgirt Bulvarı D-400 kara yolunu kullanan sürücülere bilgilendirme yaptı.
Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kemal Balcı da bilgilendirme esnasında sürücülere tescilli Silifke çileği ile lokum ikram etti.
Yapılan uygulamada, motosiklet sürücülerine ise "Beni Farket" yazılı reflektörlü yelek hediye edildi.
Uygulamada sürücülere ve araçlarda bulunan çocuklarla sohbet eden Kaymakam Aslaner, trafik kurallarının önemine dikkati çekti.
Aslaner, daha sonra gazetecilere, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri uygulama kapsamında sürücülere yolcuklarının çilek tadında geçmesi için ikramda bulunduklarını söyledi.
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