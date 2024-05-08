Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
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