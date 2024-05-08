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        Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:26
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        Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

        Dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Atakaş Hatayspor, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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