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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 21:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:43
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis oynatan 23 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada, suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 17 cep telefonu, 16 SIM kart, hard disk, dizüstü bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

        Polis, adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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