Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 17 cep telefonu, 16 SIM kart, hard disk, dizüstü bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis oynatan 23 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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