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        Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan zanlı tutuklandı

        Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:57
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        Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan zanlı tutuklandı
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        Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince yürütülen çalışmalarda, kentte yaşayan D.K'nin silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerin araştırmaları sonrası düzenlenen operasyonda D.K. yakalandı.

        Şüphelinin ev ve müştemilatındaki aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, namlu, kabza, sürgü, tetik tertibatı gibi 107 silah parçası ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünün operasyonunda da ruhsatsız tabanca sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 7 ruhsatsız tabanca, 10 kartuş, 135 fişek, bir miktar uyuşturucu hap ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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