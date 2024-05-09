Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan zanlı tutuklandı

Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince yürütülen çalışmalarda, kentte yaşayan D.K'nin silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin araştırmaları sonrası düzenlenen operasyonda D.K. yakalandı.

Şüphelinin ev ve müştemilatındaki aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, namlu, kabza, sürgü, tetik tertibatı gibi 107 silah parçası ele geçirildi.