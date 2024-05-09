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        Mersin'de yetiştirilen kiraz tezgahtaki yerini aldı

        Erdemli ilçesinde açık alanda üretilen kirazın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:10
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        Mersin'de yetiştirilen kiraz tezgahtaki yerini aldı
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        Erdemli ilçesinde açık alanda üretilen kirazın hasadına başlandı.

        İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen kirazda ilk hasat, Koramşalı köyündeki bahçelerde yapıldı.

        Hasada katılan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, birlikte ürün topladığı çiftçilere bereketli sezon diledi.

        Sandıklara konulan kirazlar, araçlara yüklendikten sonra hale gönderildi.

        Kara, gazetecilere, kirazın ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını, bu yıl 5 bin tondan fazla rekolte beklendiğini söyledi.

        Köyün, kiraz üretimiyle anıldığını dile getiren Kara, "Köyümüz 15-20 yıldır tamamen kiraz üreticiliğine yöneldi. Erkenci kiraz yetiştiriciliğiyle akla geliyor. Kalitesiyle ünlü kirazımız, Rusya, Balkanlar ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor." dedi.

        Üreticilerden Bedir Uzlar da meyve kalitesinden memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Kiraz sayesinde günlük yaklaşık 500 kişinin çalıştığı ortam oluştu, köy 'kiraz diyarı' haline geldi. Meyveler kalitesine göre kilogramı 50 ila 70 lira arasında alıcı buluyor. Ankara, İstanbul, Erzurum ve Bursa gibi kentlere de sevkiyat yapılıyor."

        Uzlar, hasadın 45 gün sürmesini beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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