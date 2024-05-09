Mersin'de yetiştirilen kiraz tezgahtaki yerini aldı

Erdemli ilçesinde açık alanda üretilen kirazın hasadına başlandı.

İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen kirazda ilk hasat, Koramşalı köyündeki bahçelerde yapıldı.

Hasada katılan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, birlikte ürün topladığı çiftçilere bereketli sezon diledi.

Sandıklara konulan kirazlar, araçlara yüklendikten sonra hale gönderildi.

Kara, gazetecilere, kirazın ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını, bu yıl 5 bin tondan fazla rekolte beklendiğini söyledi.

Köyün, kiraz üretimiyle anıldığını dile getiren Kara, "Köyümüz 15-20 yıldır tamamen kiraz üreticiliğine yöneldi. Erkenci kiraz yetiştiriciliğiyle akla geliyor. Kalitesiyle ünlü kirazımız, Rusya, Balkanlar ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor." dedi.

Üreticilerden Bedir Uzlar da meyve kalitesinden memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kiraz sayesinde günlük yaklaşık 500 kişinin çalıştığı ortam oluştu, köy 'kiraz diyarı' haline geldi. Meyveler kalitesine göre kilogramı 50 ila 70 lira arasında alıcı buluyor. Ankara, İstanbul, Erzurum ve Bursa gibi kentlere de sevkiyat yapılıyor."