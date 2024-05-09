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        Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:41
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        Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

        Basına kapalı antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Atakaş Hatayspor, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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