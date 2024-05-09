Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
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