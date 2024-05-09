Akdenizli mobilya ihracatçıları 4 ayda 284 milyon 569 bin dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde ocak-nisan döneminde 284 milyon 569 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin nisan ayı ihracatı 58 milyon 198 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ülke genelinde yüzde 2,5 azalışla 2 milyar 518 milyon 152 bin dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edilirken, AKAMİB'in dış satımı yüzde 4,2 artışla 284 milyon 569 bin dolara ulaştı.