Mersin'de karısını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Nadya Zorlu'ya tabancayla ateş eden İbrahim Zorlu, aynı silahla kendini vurdu.

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