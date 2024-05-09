Mersin'de karısını tabancayla öldüren kişi intihar etti
Mersin'in Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
İbrahim Zorlu, boşanma aşamasındaki karısı yabancı uyruklu Nadya Zorlu'nun Limonluk Mahallesi'ndeki 13 katlı apartmanın 3. katında bulunan evine gitti.
Nadya Zorlu'ya tabancayla ateş eden İbrahim Zorlu, aynı silahla kendini vurdu.
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Nadya ve İbrahim Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin evdeki incelemesi sürüyor.
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