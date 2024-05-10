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        Mersin'de 7 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

        Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:08 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:09
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        Mersin'de 7 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı
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        Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde ev, iş yeri ve bir araçtan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi.

        Adresi tespit edilen zanlı, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, zanlının, bazı marketlerden ve iş yerinden yaptığı hırsızlıklar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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