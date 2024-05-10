Mersin'de 7 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde ev, iş yeri ve bir araçtan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi.

Adresi tespit edilen zanlı, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.