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        Mersin Milli Eğitim Müdürü Durmuş, çilek hasadına katıldı

        İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke ilçesinde çilek hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:20
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        Mersin Milli Eğitim Müdürü Durmuş, çilek hasadına katıldı
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        İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke ilçesinde çilek hasadına katıldı.

        Durmuş, Silifke Tarım Üretim ve Fen Okulu'nu ziyaret etti.

        Burada, zeytin fidanı diken Durmuş, tarım ürünlerini inceledi.

        Gülümpaşalı Mahallesi'ndeki çilek bahçesini de ziyaret eden Durmuş, öğrenciler ve öğretmenlerle çilek topladı.

        Durmuş, tarım üretiminde emek veren öğrencilere teşekkür ederek, başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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