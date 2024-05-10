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        Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından nisanda 487 milyon 848 bin dolarlık ihracat

        Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliğin nisan ayında 487 milyon 848 bin dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:41
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        Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından nisanda 487 milyon 848 bin dolarlık ihracat
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        Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliğin nisan ayında 487 milyon 848 bin dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

        Çağan, yazılı açıklamasında, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 ihracat artışı yakaladıklarını belirtti.

        Söz konusu dönemde 2 milyon 928 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdikleri bilgisini paylaşan Çağan, "Nisan ayında 487 milyon 848 bin dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Çağan, bölge ihracatının yüze 79,6'sını mineral yakıtlar ve mineral yağların oluşturduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde yüzde 382 artış ve 71,3 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 60,4 milyon dolarla Hollanda ve 32,7 milyon dolarla Romanya takip etti. Söz konusu dönemde geçen yıl nisanda hiç ihracat gerçekleştiremediğimiz Cebelitarık'a 20 milyon 473 bin dolarlık ihracatımız dikkat çekti."

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