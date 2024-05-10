Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından nisanda 487 milyon 848 bin dolarlık ihracat

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliğin nisan ayında 487 milyon 848 bin dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 ihracat artışı yakaladıklarını belirtti.

Söz konusu dönemde 2 milyon 928 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdikleri bilgisini paylaşan Çağan, "Nisan ayında 487 milyon 848 bin dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.