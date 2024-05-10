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        Tarsus'ta Engelliler Haftası etkinlikleri başladı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:37
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        Tarsus'ta Engelliler Haftası etkinlikleri başladı
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        Mersin’in Tarsus ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.

        Tarsus Engelliler Platformu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Platform başkanı Dursun Aslan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından grup, Atatürk Caddesi Yarenlik Alanı'na yürüdü.

        Alanda düzenlenen programda, şiirler okundu, şarkılar söylendi.

        Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ile askeri ve mülkü erkan da katıldı.

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