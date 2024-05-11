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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mersin'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:51
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mersin'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Ligdeki 35 karşılaşmada topladığı 34 puanla haftaya 18. sırada giren Hatayspor, 39 puanla 14. sırada bulunan MKE Ankaragücü karşısında galibiyet arayacak.

        Ligde kalma açısında önemli bir maça çıkacak Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla karşılaşmaya hazırlandı.

        Hatayspor, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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