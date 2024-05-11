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        Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, üreticileri ziyaret etti

        Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Erdemli ilçesindeki bal üretimi yapılan alanları gezdi, üreticilerle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:44
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        Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, üreticileri ziyaret etti
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        Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Erdemli ilçesindeki bal üretimi yapılan alanları gezdi, üreticilerle görüştü.

        Kurt, ilçedeki Esenpınarı Mahallesi'nde bal üretimi yapılan alanlarda incelemede bulundu.

        Üreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurt, piyasada bal adı altında glikozla üretilen ürünlerin olduğunu söyledi.

        Bu tür ürünlerin piyasada olmasının sektöre olumsuz etki yaptığına değinen Kurt, bu ürünleri piyasaya sürenlere caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

        Vatandaşlara bal konusunda uyarılarda bulunan Kurt, şöyle devam etti:

        "Ne yazık ki biz raflarda 850 gram ile 1 kilogram arasında bal adı altında ürünlerin 50 liraya satıldığını görüyoruz. Bunların bal ile hiçbir alakası yoktur. Biz 2023 yılında 125-130 lira bandında bir üretim maliyeti çıkarmıştık. Bu sene 1 kilogram balın üreticiye maliyeti 200 liradan aşağı değildir. Piyasada 300 lira altında satılıyorsa bunun gerçek balla hiçbir alakası yoktur ve o balda sıkıntı var demektir. Tüketicilerimize tavsiyemiz, gerçek bal alacaklarsa mutlaka üretici birlikleri ve üreticiler üzerinden ürüne ulaşmalarını tavsiye ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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