Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final

Karşılıklı atılan sayılarla geçilen üçüncü periyot 58-58'lik beraberlikle bitti. Son periyotta taraftar desteğini de alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

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