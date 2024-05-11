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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 20:10 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:10
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

        Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi Mersin ekibi 19-14 önde tamamlarken, konuk ekip Gaziantep Basketbol devreye 37-36 önde girdi.

        Karşılıklı atılan sayılarla geçilen üçüncü periyot 58-58'lik beraberlikle bitti. Son periyotta taraftar desteğini de alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

        Üç galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı yarı final serisinin üçüncü mücadelesi, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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