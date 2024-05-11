Hatayspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mersin'de oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mersin'de oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde MKE Ankaragücü maçının oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular dar alan ve taktik çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü.
Hatayspor, yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.