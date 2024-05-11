Hatayspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde MKE Ankaragücü maçının oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.

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