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        Mersin'de zemin kattaki evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin kattaki evde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 00:02 Güncelleme: 12.05.2024 - 00:02
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        Mersin'de zemin kattaki evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin kattaki evde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.

        Kargıpınarı Mahallesi'nde bir evde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Söz konusu adrese gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yılanı yakaladı.

        Yılan, ekiplerce doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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