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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan esnafa ziyaret

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesinde esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:16
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan esnafa ziyaret
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesinde esnafla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Pehlivan, Camişerif Mahallesi Uray Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.

        Esnafa bereketli kazanç dileyen Pehlivan, vatandaşlarla görüştü.

        Pehlivan'a ziyaretinde Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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