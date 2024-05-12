Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan esnafa ziyaret
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesinde esnafla bir araya geldi.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesinde esnafla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Pehlivan, Camişerif Mahallesi Uray Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.
Esnafa bereketli kazanç dileyen Pehlivan, vatandaşlarla görüştü.
Pehlivan'a ziyaretinde Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener eşlik etti.
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