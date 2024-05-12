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        Mersin'de bir çocuk annesi, atık malzemeleri dekoratif ürüne dönüşüyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde bir çocuk annesi İlknur Tezcan, atık malzemeler kullanarak dekoratif ürün tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:06
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        Mersin'de bir çocuk annesi, atık malzemeleri dekoratif ürüne dönüşüyor
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        Mersin'in Anamur ilçesinde bir çocuk annesi İlknur Tezcan, atık malzemeler kullanarak dekoratif ürün tasarlıyor.

        İskele Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Tezcan, atık malzemeleri değerlendirmek için evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürdü.

        Tezcan, topladığı gazete, meyve suyu kutusu, bez, cam ve pet şişeleri yaptığı eserlerde kullanmaya başladı.

        Atık malzemeleri biblo, tablo ve hediyelik eşyalara dönüştüren Tezcan, sattığı ürünlerden gelir elde ediyor.

        Bir çocuk annesi İlknur Tezcan, AA muhabirine, atölyesinde severek çalıştığını söyledi.

        Atıklardan çıkan eserleri görünce mutlu olduğunu belirten Tezcan, "Çöp olarak görülen malzemeleri sanata dönüştürüyorum. Yaptığım işten memnunum." dedi.

        Tezcan, atölyesinde kadınlara ücretsiz kurs da verdiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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