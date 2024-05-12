Mersin'de bir çocuk annesi, atık malzemeleri dekoratif ürüne dönüşüyor

Atıklardan çıkan eserleri görünce mutlu olduğunu belirten Tezcan, "Çöp olarak görülen malzemeleri sanata dönüştürüyorum. Yaptığım işten memnunum." dedi.

Atık malzemeleri biblo, tablo ve hediyelik eşyalara dönüştüren Tezcan, sattığı ürünlerden gelir elde ediyor.

Tezcan, topladığı gazete, meyve suyu kutusu, bez, cam ve pet şişeleri yaptığı eserlerde kullanmaya başladı.

İskele Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Tezcan, atık malzemeleri değerlendirmek için evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.