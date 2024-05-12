GÜNCELLEME - Mersin'de 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı.
İddiaya göre, Değirmendere Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde G.E. (42), henüz bilinmeyen nedenle oğlu Yusuf E'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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