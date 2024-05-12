Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Matondo, Boudjemaa, Stranberg, Ghoulam, Dele-Bashiru, Cengiz Demir, Doğukan Sinik, Fernandes
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis, Moreira, Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Mujakic, Flips, Ali Sowe, Radakovic, Kitsiou
Sarı kartlar: Dk. 5 Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü)
MERSİN
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