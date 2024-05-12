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        Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü​​​​ maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, kalan 2 haftayı 6 puanla bitirmek adına her şeyi yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:54 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:54
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        Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü​​​​ maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, kalan 2 haftayı 6 puanla bitirmek adına her şeyi yapacaklarını söyledi.

        Belözoğlu, Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan galip gelen Hatayspor'u tebrik etti.

        Ankaragücü'nün hedefinin önlerindeki 6 puanı kazanmak olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Yöneticisinden, futbolcusundan, teknik ekibe kadar herkesin burada çok ciddi sorumlulukları var. Burada aslında en masum olan taraf yine taraftarlar. Ellerinden geldiğince buraya geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Ümit ediyorum bunu Ankaragücü'ne yaşatmayız. Futbolun içinde ne yazık ki bunlar var ama yediremediğim çok fazla şey de var. Bunları konuşmanın şu an zamanı değil." diye konuştu.

        Lig bittiğinde şu anki konumlarını korumak istediklerine dikkati çeken Belözoğlu, "Herkes, yöneticisi, teknik ekibi, futbolcusu kulübüne sahip çıkacak şekilde bu 2 haftayı 6 puanla bitirmek adına her şeyi yapacağız. Allah izin verirse de Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde en azından ligde kalarak en azından önümüzdeki seneyi Süper Lig'de yoluna devam etmesi adına bu 6 puanın her birine talip bir şekilde şu anki konumuzu korumak istiyoruz lig bittiğinde" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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