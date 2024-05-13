Tarsusspor Kadın Basketbol Takımı, Arzu Asiye Özdemir'i transfer etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Tarsusspor, oyun kurucu Arzu Asiye Özdemir'i kadrosuna kattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Tarsusspor, oyun kurucu Arzu Asiye Özdemir'i kadrosuna kattı.
Son haftalarda aldığı puanlarla Süper Lig'de kalmayı başaran Mersin ekibi, yeni dönem için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Daha önce dört oyuncuyu kadrosuna katan Tarsusspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da forma giyen Arzu Asiye Özdemir ile anlaştı.
27 yaşındaki oyun kurucunun, yeni sezon öncesi takıma katılacağı öğrenildi.
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