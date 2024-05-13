Tarsusspor Kadın Basketbol Takımı, Arzu Asiye Özdemir'i transfer etti

Daha önce dört oyuncuyu kadrosuna katan Tarsusspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da forma giyen Arzu Asiye Özdemir ile anlaştı.

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