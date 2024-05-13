Mersin'de 6 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Mersin'de 6 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 6 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde 2 kişinin ürettikleri sahte zeytinyağını piyasaya sürmek istediği bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerin, adresini belirlediği iş yerine düzenlediği operasyonda 6 bin 200 litre zeytinyağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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