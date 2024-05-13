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        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı

        Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski kamu personeli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:22
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        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı
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        Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski kamu personeli cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün, Tarsus ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

        Eski kamu görevlisi olduğu belirlenen firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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