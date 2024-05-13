Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün, Tarsus ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

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