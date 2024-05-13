MKE Ankaragücü'nü yenen Hatayspor, Süper Lig'de 5 hafta sonra kazandı

Hatay ekibi, ligin son iki haftasında önce deplasmanda Beşiktaş, ardından da sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Hatayspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasından önceki 5 maçında bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, bu kulvarda 5 hafta sonra galibiyete ulaştı.

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