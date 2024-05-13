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        MKE Ankaragücü'nü yenen Hatayspor, Süper Lig'de 5 hafta sonra kazandı

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, bu kulvarda 5 hafta sonra galibiyete ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:02
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        MKE Ankaragücü'nü yenen Hatayspor, Süper Lig'de 5 hafta sonra kazandı
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, bu kulvarda 5 hafta sonra galibiyete ulaştı.

        Volkan Demirel'in ayrılmasının ardından Özhan Pulat'ın teknik direktörlüğe getirildiği Hatayspor, son 2 maçında aldığı puanlarla lige tutunma yolunda umutlandı.

        Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 beraber kalan Hatay ekibi, dün Mersin'de karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        Hatayspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasından önceki 5 maçında bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

        Süper Lig'de 37 puanı bulunan Hatayspor, averajla 18. sırada yer alıyor.

        Hatay ekibi, ligin son iki haftasında önce deplasmanda Beşiktaş, ardından da sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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