Mersin Devlet Opera ve Balesi "Quartet Konseri" verecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 4 müzisyenin sahne aldığı "Quartet Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 4 müzisyenin sahne aldığı "Quartet Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, Mersin Üniversitesi işbirliğinde organize edilen konser, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kemanda Toğrul Ganiyev ile Zilfiya Göktaş'ın performans sergileyeceği konserde, viyolada Olcay Alkan ve viyolonselde Münif Akalın sahne alacak.
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