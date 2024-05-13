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        TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak

        TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'deki ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:24
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        TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak
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        TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'deki ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Gemisi, 15 Mayıs'ta Mersin Uluslararası Limanı'na yanaşacak.

        Limanın 1 numaralı rıhtımına demirleyecek gemi, 13.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açılacak.

        Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, 16 Mayıs'ta da 09.30-17.30 saatlerinde gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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