TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, 16 Mayıs'ta da 09.30-17.30 saatlerinde gezilebilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Gemisi, 15 Mayıs'ta Mersin Uluslararası Limanı'na yanaşacak.

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