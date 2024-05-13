TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak
TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'deki ziyaretçilerini ağırlayacak.
TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'deki ziyaretçilerini ağırlayacak.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Gemisi, 15 Mayıs'ta Mersin Uluslararası Limanı'na yanaşacak.
Limanın 1 numaralı rıhtımına demirleyecek gemi, 13.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açılacak.
Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, 16 Mayıs'ta da 09.30-17.30 saatlerinde gezilebilecek.
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