Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit anneleri ve depremzedeleri ziyaret etti
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit anneleri ve depremzedelerle bir araya geldi.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit anneleri ve depremzedelerle bir araya geldi.
Valiliğin açıklamasına göre, Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Şehit Polis Memuru Sedat Gezer'in annesi Nafiye Gezer'i Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Gezer'in Anneler Günü'nü kutlayan Pehlivan, Türk bayrağı hediye etti.
Pehlivan, sonrasında 6 Şubat 2023'teki depremde eşini kaybeden ve 5 çocuğuyla Toroslar ilçesinde yaşayan Medine Sarı'yla görüştü.
Ziyaretlerde, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da yer aldı.
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