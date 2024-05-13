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        Futbol: TFF 2. Lig play-off 2. turu

        TFF 2. Lig play-off 2. turu ilk maçında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ile 1461 Trabzon FK 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:08 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:08
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        Futbol: TFF 2. Lig play-off 2. turu
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        TFF 2. Lig play-off 2. turu ilk maçında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ile 1461 Trabzon FK 0-0 berabere kaldı.

        Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

        İki takım arasındaki rövanş maçı, 17 Mayıs Cuma günü saat 15.30'da Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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