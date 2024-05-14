Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Çukur olaylarında faaliyette bulunduğu gerekçesiyle hakkında kovuşturma yürütülen F.M'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu"ndan arandığı ve yurt dışına kaçmayı planladığı belirlendi.

Çalışma kapsamında kadın örgüt mensubu F.M. ile F.M'ye yer temin eden işbirlikçileri N.İ. ve M.İ'nin Tarsus ilçesinde olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri, terör örgütü PKK/KCK şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

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