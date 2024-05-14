Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de görme engelli çift, engelleri 31 yıldır birlikte aşıyor

        ALEYNA COŞKUN - Engelliler Haftası'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli Neslihan ve Enver Bayram çifti, 31 yıldır birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de görme engelli çift, engelleri 31 yıldır birlikte aşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALEYNA COŞKUN - Engelliler Haftası'nda tanışarak evlenen doğuştan görme engelli Neslihan ve Enver Bayram çifti, 31 yıldır birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan ve doğuştan yüzde 90 görme engeli olan Neslihan (59) ve Enver Bayram (57) çifti, Malatya Valiliğinin 1993'te Engelliler Haftası'nda düzenlediği etkinlikte tanışarak hayatlarını birleştirdi.

        Evlendikten sonra 1997'de Mersin'e taşınan Bayram çifti, uzun süre sokakta ve bazı derneklerde müzisyenlik yaptı.

        Şarkı söyleyerek her anlarını bir arada geçiren çift, yarım asrı aşkın süredir birbirine destek veriyor.

        Enver Bayram, AA muhabirine, kendisi gibi 6 kardeşinden 4'ünün de doğuştan görme engelli olduğunu belirtti.

        İzmir'de görme engelliler okulunun ardından İstanbul'da müzik eğitimi aldığını anlatan Bayram, bir süre müzik sektöründe çalıştığını söyledi.

        Bayram, 1992'de taşındığı Malatya'da Engelliler Haftası dolayısıyla gittiği bir köyde hayat arkadaşını bulduğunu anlattı.

        Eşiyle evliliklerini 31 yıldır birbirlerine adeta ışık olarak sürdürdüklerini belirten Bayram, "Eşimle her türlü zorluğa rağmen engelleri bir bir aşıyoruz. Bizler belki göremiyoruz ama hayata sımsıkı sarılıyoruz. Yaşamayı, insanları seviyoruz. Nefes alıp verdiğim, ne istediğimi bildiğim ve insanlara kendimi anlatabildiğim için mutluyum." diye konuştu.

        Bayram, geçimlerini engelli maaşlarının yanı sıra mendil satarak sağladıklarını dile getirdi.

        İnsanların kendilerine yaklaşımın iyi olduğunu anlatan Bayram, "Önemli olan engelli bir vatandaşın elinden tutmak, sahip çıkmak. Vatandaşlar da bunu yapıyor bize, Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Halkımıza her zaman duacıyım." dedi.

        - "Okula gidene kadar görme engelim olduğunu anlamadım"

        Neslihan Bayram da ailesinin tek görme engelli çocuğu olduğunu ve çocukluğunun güzel geçtiğini anlatan Bayram, şöyle konuştu:

        "Okula gidene kadar görme engelim olduğunu anlamadım. Herkes benim gibi zannediyordum. Eşimle evlendikten sonra türlü zorluklar atlattık. 7-8 ev değiştirdik. Her şeyi kendi çabalarımızla yaptık. Zorluklara göğüs gerdim, kendime öz güvenim her zaman vardı. Evlendikten sonra müzik hayatına başladım. Derneklerde senelerce çalıştık."

        Bayram, eşiyle kendi kendilerine yettiklerini ifade ederek, günlük rutin işlerini birlikte hallettiklerini, yaşama sevinçlerini hiç kaybetmediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        3 yılın ardından 'efsane' geri döndü
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi

        Benzer Haberler

        Mersin'de terör operasyonu: 2 tutuklama
        Mersin'de terör operasyonu: 2 tutuklama
        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Futbol: TFF 2. Lig play-off 2. turu
        Futbol: TFF 2. Lig play-off 2. turu
        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit anneleri ve depremzedeleri ziyaret...
        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit anneleri ve depremzedeleri ziyaret...
        Toroslar EDAŞ, Mersin'de 10 pano ile 69 trafo ve 197 dağıtım merkezinin bak...
        Toroslar EDAŞ, Mersin'de 10 pano ile 69 trafo ve 197 dağıtım merkezinin bak...
        TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak
        TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak