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        Maldivler'de tanışan Rus gelin ve Türk damat, Mersin'de evlendi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan İlyas Can Kil, iş gezisi için gittiği Maldivler'de tanıştığı Rus Mariia Sadnova ile dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:18
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        Maldivler'de tanışan Rus gelin ve Türk damat, Mersin'de evlendi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan İlyas Can Kil, iş gezisi için gittiği Maldivler'de tanıştığı Rus Mariia Sadnova ile dünyaevine girdi.

        Bir firmada kabin görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Kil, geçen yıl iş gezisi için bulunduğu Maldivler'de tatil yapan 31 yaşındaki Sadnova ile tanıştı.

        Kil'in, Sadnova'yı Erdemli ilçesindeki ailesiyle bir araya getirmesinin ardından çift evlenmeye karar verdi.

        İlçede düzenlenen nikah töreniyle Kil ile Sadnova, dünyaevine girdi.

        İlyas Can Kil, gazetecilere, arkadaş olarak başladıkları ilişkinin evliliğe gittiğini söyledi.

        Eşinin Türkiye'yi çok beğendiğini belirten Kil, "Eşim yaşantımıza uyum sağlamaya çalışıyor. Annemlere yardım ediyor, Yörükler'in çok sevdiği sıkmaları yapıyor, Türkçe öğreniyor." diye konuştu.

        Rus gelin Sadnova da Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu ifade ederek, "İlyas Can için Sibirya'dan Erdemli'ye geldim. Çok mutluyum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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