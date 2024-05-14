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        Mut'ta Nureddin Sofi anıldı

        Mersin'in Mut ilçesinde, Karamanoğulları Beyliği'nin temellerini atan Nureddin Sofi için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:18
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        Mut'ta Nureddin Sofi anıldı
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        Mersin'in Mut ilçesinde, Karamanoğulları Beyliği'nin temellerini atan Nureddin Sofi için anma programı düzenlendi.

        Mut Kaymakamlığı ve Mut Belediyesi öncülüğünde organize edilen program, Yalnızcabağ Mahallesi'ndeki Nureddin Sofi Türbesi'nde yapıldı.

        Dua edilip, şiir dinletisi sunulan etkinlikte ziyaretçilere ikramda bulunuldu.

        Etkinliğe, Mut Belediye Başkan Vekili Ali Tütün, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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