Bozyazı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Akcami Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
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