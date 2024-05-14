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        Bozyazı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:02
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        Bozyazı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Akcami Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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