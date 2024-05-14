Mersin'de engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Erdemli İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Ali Akdoğan, komutanlıkta öğrencileri misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Burada öğrencilerden Fatma Topal ve Sena Gedik'e, temsilen "jandarma komutanlığı" görevi verildi. Topal ve Gedik, jandarma personelinden talep ve isteklerde bulundu.

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