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        Mersin'de engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret

        Mersin'in Erdemli ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:12
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        Mersin'de engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki özel eğitim sınıfında okuyan 15 öğrenci, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.

        Burada öğrencilerden Fatma Topal ve Sena Gedik'e, temsilen "jandarma komutanlığı" görevi verildi. Topal ve Gedik, jandarma personelinden talep ve isteklerde bulundu.

        Programda öğrencilere jandarmanın çalışma alanları hakkında bilgi verildi.

        Erdemli İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Ali Akdoğan, komutanlıkta öğrencileri misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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