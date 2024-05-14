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        Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:45 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:45
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        Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

        Futbolcular, antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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