Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
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